«В конечном счете это произойдет»: Трамп высказался о конфликте на Украине
Трамп поговорил с Си Цзиньпином о способах завершения украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп обсудил с главой Китая Си Цзиньпином конфликт на Украине. Обе стороны хотели бы урегулирования боевых действий, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на заявление американского лидера на борту Air Force One.
«В конечном счете боевые действия закончатся», — отметил Трамп.
Соединенные Штаты объявили режим завершения огня с Ираном по просьбе иных государств, в том числе Пакистана. Трамп добавил, что Соединенным Штатам предстоит сделать «небольшую уборку». При этом операция закончена на 70-75%.
Трамп отметил, что Си не хочет видеть движение за независимость Тайваня. Американский президент добавил, что не принял решение по поводу продажи оружия острову.
