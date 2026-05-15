«В конечном счете это произойдет»: Трамп высказался о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп обсудил с главой Китая Си Цзиньпином конфликт на Украине. Обе стороны хотели бы урегулирования боевых действий, сообщает « Осторожно, новости » со ссылкой на заявление американского лидера на борту Air Force One.

«В конечном счете боевые действия закончатся», — отметил Трамп.

Соединенные Штаты объявили режим завершения огня с Ираном по просьбе иных государств, в том числе Пакистана. Трамп добавил, что Соединенным Штатам предстоит сделать «небольшую уборку». При этом операция закончена на 70-75%.

Трамп отметил, что Си не хочет видеть движение за независимость Тайваня. Американский президент добавил, что не принял решение по поводу продажи оружия острову.

