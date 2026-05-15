В Подмосковье в ОЭЗ «Дубна» открыли новый КПП с парковкой

Новый контрольно-пропускной пункт с кофейней и парковкой на 35 машиномест открыли в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье. Объект должен улучшить транспортную логистику на территории ОЭЗ и в левобережной части наукограда, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Комплекс включает современный технически оснащенный КПП «Перспективная», дополнительную парковку на 35 автомобилей, две велопарковки и еще один въезд в подземный паркинг здания №2. Новый выезд в сторону моста через Волгу позволит разгрузить улицу Программистов и создать более удобный маршрут к мостовому переходу через улицу Перспективную. Ожидается, что это сократит заторы в конце рабочего дня и сэкономит время сотрудникам и жителям города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.

Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК «Пригород Лесное». Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК «Пригород Лесное», а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.