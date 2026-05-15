Спасатели отработали поиск утонувших на озере Сенеж в Подмосковье

Учения по поиску утонувших прошли 15 мая на озере Сенеж в Солнечногорске. В тренировке участвовали сотрудники МЧС России, «Мособлпожспаса», добровольческие отряды и муниципальные спасатели, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

По сценарию на расстоянии около 100 метров от берега условно затонуло маломерное судно с тремя людьми на борту. Очевидцы сообщили о происшествии в экстренные службы, после чего спасатели начали поисковую операцию с опроса свидетелей и гидроакустического обследования акватории. В предполагаемом месте затопления установили буй, параллельно обследовали береговую линию.

«Особенность тренировки в том, что участники не знали точного места происшествия и расположения пострадавших. Это позволило максимально приблизить условия к реальной обстановке», — пояснил начальник отдела координации аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Московской области Андрей Жарков.

Водолазы подняли на поверхность тела двух условно утонувших, третьего пострадавшего обнаружили при осмотре прибрежной зоны. Все действия координировались по радиосвязи через оперативный штаб. В учениях задействовали 18 единиц техники, 9 плавсредств и около 60 специалистов. Отдельное внимание уделили взаимодействию профессиональных служб и добровольцев, а также отработке управленческих решений при организации поисков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.