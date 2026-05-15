Гендиректор «Россети Московский регион» проверил модернизацию сетей на западе Подмосковья

Генеральный директор «Россети Московский регион» Александр Пятигор проверил ход работ по повышению надежности электроснабжения в западных округах Подмосковья. Он посетил энергообъекты филиала «Западные электрические сети» и заслушал доклады о реализации ремонтной и инвестиционной программ, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В ходе рабочей поездки руководитель компании посетил производственные базы районов электрических сетей в Наро-Фоминске, Истре и Успенском. Он оценил укомплектованность подразделений техникой и материалами, а также пообщался с персоналом.

Особое внимание было уделено высоковольтным подстанциям, где сейчас идет реконструкция. В 2026 году в восьми округах — Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Лотошино, Рузском, Истре и Шаховской — планируют обновить 209 км линий электропередачи, отремонтировать 20 силовых трансформаторов и 298 трансформаторных подстанций. Кроме того, энергетики расчистят более 2 тыс. га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, что снизит риски технологических нарушений и повысит пожаробезопасность.

До конца года в рамках инвестиционной программы в этих округах построят и реконструируют свыше 626 км линий электропередачи напряжением 0,4–220 кВ и введут более 236 МВА новой трансформаторной мощности.

«Энергетики уделяют особое внимание повышению качества и надежности электроснабжения потребителей. Работа ведется на постоянной основе по нескольким направлениям. Кроме того, в рамках трехстороннего соглашения между Минэнерго РФ, правительствами Москвы и Московской области реализуются проекты по увеличению мощности питающих центров и созданию условий для подключения новых потребителей», — отметил Александр Пятигор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.