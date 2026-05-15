Соцраунд «Безопасная мобильность» стартовал в Подмосковье

Социальный раунд «Безопасная мобильность» стартовал в Подмосковье и продлится до конца мая 2026 года. Проект направлен на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и популяризацию безопасного управления современными средствами передвижения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Раунд проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его организаторами выступили Госавтоинспекция Подмосковья, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, министерство образования, министерство информационных и социальных коммуникаций региона, а также РОО «Союз безопасности дорожного движения». Инициатива объединяет профильные ведомства для системной профилактической работы с детьми и подростками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.