В Подмосковье число ДТП снизилось на 21% с начала 2026 года

Аварийность на дорогах Московской области снизилась за январь–апрель 2026 года. В регионе зарегистрировали 782 ДТП, что на 21% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С января по конец апреля в Подмосковье произошло 782 дорожно-транспортных происшествия. В авариях погибли 121 человек, 941 человек получил травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших сократилось на 40%, раненых — на 11%.

Самыми распространенными остаются три вида ДТП. В 382 столкновениях пострадали 535 человек, 59 человек погибли — это на 14 случаев меньше, чем год назад. При 123 наездах на пешеходов вне переходов травмы получили 107 человек, 23 человека погибли, что на 65 ДТП меньше. Еще 103 наезда произошли на пешеходных переходах: 97 человек ранены, 9 погибли, снижение составило 56 случаев.

«Положительная динамика в статистике ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сохраняется. Сейчас стартовал ремонтный сезон, что позволит нам продолжить комплексную работу по улучшению дорожной инфраструктуры: обустраивать ограждения и искусственные неровности, проводить реорганизацию движения, а также начать строительство тротуаров», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве призвали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения, особенно в летний период. Жаркая погода может ухудшить самочувствие, поэтому важно контролировать состояние здоровья и не садиться за руль при недомогании.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.