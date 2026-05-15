В Подмосковье многодетные семьи подали 1,5 тыс заявлений на выплату

Многодетные семьи Подмосковья с начала 2026 года подали около 1,5 тыс. заявлений на дополнительную денежную выплату при рождении третьего и последующего ребенка через региональный портал госуслуг. Решение по обращению принимается в течение семи рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка» размещена на портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» — «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить документы.

Решение направляется заявителю в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

В ведомстве отметили, что в услугу встроен умный сервис. Он автоматически проверяет, назначена ли семье аналогичная мера соцподдержки и находится ли поданное заявление на рассмотрении. Если выплата уже оформлена или обращение еще рассматривается, система уведомит об этом.

Кроме того, сервис проверяет соответствие возрастным требованиям: возраст заявителя и его супруга или супруги на дату рождения ребенка не должен превышать 35 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.