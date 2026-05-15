В округе Клин обновляют дворы на улице Мира и в Высоковске

Благоустройство дворов продолжается в городском округе Клин. 14 мая работы стартовали у дома №20 на улице Мира, параллельно обновление идет в Высоковске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворе дома №20 на улице Мира в Клину начался первый этап работ. Подрядчики демонтируют старые бортовые камни и готовят территорию к дальнейшему ремонту. На объекте задействован экскаватор-погрузчик, в ближайшее время для вывоза старых бордюров привлекут самосвалы.

Во дворе обновят дорожное покрытие, расширят проезжую часть и парковочные места, заменят асфальт у входных групп, установят новые лавочки и урны. После завершения основных работ проведут озеленение поврежденных участков. Подрядная организация также приведет в порядок еще три соседних двора. На объектах будут работать 14 человек, завершить ремонт планируют в течение полутора месяцев при благоприятной погоде.

«Сами жители могут повлиять на сроки завершения работ. Если освободят территорию от припаркованных машин, то работать технике будет проще. Мы уже предупреждали, развешивали объявления. Но некоторые автомобили все равно стоят на парковке», — пояснил начальник участка Арай Шахфердян.

В Высоковске благоустройство двора выполнено на 80% по устройству бордюров. С 18 мая подрядчик завершит подготовку основания под тротуары и приступит к асфальтированию. Ежедневно на объекте задействованы около 12 рабочих и четыре единицы спецтехники — трактор-экскаватор, самосвалы и дорожный каток. Завершить работы планируют до 18 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.