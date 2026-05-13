Каракаев доложил Путину об успешном пуске «Сармата»

Командующий РВСН Сергей Каракаев 12 мая сообщил президенту Владимиру Путину об успешном испытании межконтинентальной ракеты «Сармат». Первый полк с новым комплексом планируют поставить на дежурство до конца года, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Пуск состоялся в 11:15. По словам Сергея Каракаева, задача выполнена полностью.

«Сегодня в 11 часов 15 минут Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена», — сказал Каракаев.

Он добавил, что развертывание комплекса повысит возможности стратегических ядерных сил.

Президент Владимир Путин отметил, что дальность «Сармата» может превышать 35 тыс. км и превосходит показатели комплекса «Воевода».

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявил, что разработка ракеты свидетельствует о высоком технологическом уровне страны и ее экономическом потенциале. По его словам, при создании комплекса ставились задачи повысить точность, помехоустойчивость и скрытность применения.

«Фактически зона [потенциального действия «Сармата»] — это весь земной шар, когда ракета поражает цель в любой точке мира, и противнику нигде не укрыться в случае такого применения оружия Россией», — говорит военный эксперт.

В западных СМИ ракету называют «ракетой Судного дня». Иванников считает, что комплекс станет фактором стратегического сдерживания и может повлиять на переговоры по СНВ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.