Психолог Медведева объяснила ревность старших детей

Тюменский психолог Юлия Медведева рассказала, почему старшие дети ревнуют к младшим и как родителям снизить агрессию в семье, сообщает «ФедералПресс» .

Сиблинговая ревность возникает почти в каждой семье, отметила преподаватель Института медицинского образования НАМО им. Н.А. Бородина Юлия Медведева. По ее словам, с появлением младшего старший ребенок переживает «клиническую картину предательства», особенно в возрасте 10–15 лет, когда совпадают кризис идентичности и потеря привычного внимания родителей.

Подросток оказывается между ожиданием взрослости и потребностью в поддержке. За агрессией чаще стоят боль и ощущение несправедливости. Наказания без разговора о чувствах лишь усиливают конфликт.

В 2025 году ученые Йоркского университета проанализировали данные более 30 тысяч детей 10–12 лет из 18 стран. 28% опрошенных заявили о физическом насилии или оскорблениях со стороны брата или сестры.

Психолог советует сразу пресекать драки, но затем обсуждать эмоции. Старший ребенок не обязан автоматически помогать с младшим — помощь возможна только по договоренности. Важно выделять личное время для общения без младших детей, объяснять причины ограничений и признавать право подростка на негативные чувства.

По словам специалиста, восстановление доверия требует времени, однако при внимании и поддержке уровень агрессии снижается.

