ННГУ создал установку для разведки недр в Арктике

Ученые ННГУ имени Лобачевского разработали мобильную установку для поиска полезных ископаемых в Арктике. Технология способна зондировать до трех тысяч километров в северных широтах, сообщает pravda-nn.ru .

Разработку представили исследователи НИРФИ ННГУ. Комплекс предназначен для геологоразведки на шельфе и побережье, а также может применяться для мониторинга космической погоды, связи, навигации и радиовещания.

Метод основан на генерации низкочастотных радиоволн в ионосфере. Излучение комбинированных антенн нагревает электроны и формирует источник волн, проникающих в недра. Структуру пород определяют по параметрам электромагнитного поля. Датчики можно размещать на поверхности, под землей, на морском дне, льду и низколетящих объектах.

«Испытания на стенде СУРА показали, что диаметр исследуемой области насчитывает сотни километров от места расположения установки. В северных районах, где интенсивность токов ионосферы выше, дальность приема сигнала может превышать две тысячи километров. По нашим расчетам, трех-четырех таких установок будет достаточно для геологоразведки всего побережья Северного Ледовитого океана — от Мурманска до Чукотки. Это открывает новые перспективы исследования Арктики на годы вперед», — отметил автор изобретения, кандидат физико-математических наук Дмитрий Котик.

Разработчики заявили, что установка будет в сотни раз дешевле традиционных радиостанций. Ее также планируют использовать для изучения подземных вод, карстов и в качестве резервного канала связи на Северном морском пути. Сейчас на полигоне «Васильсурск» создают стационарный модуль и готовят натурные испытания.

