Выпускной в ЯНАО обойдется семьям до 100 тыс рублей

В 2026 году подготовка к выпускному в ЯНАО потребует от семей десятки тысяч рублей в зависимости от формата праздника и выбранного образа, сообщает «Север-Пресс» .

Последние звонки в школах ЯНАО запланированы на 26 мая, выпускные для одиннадцатиклассников — на 27 июня. Точные даты утверждают образовательные организации. В программу рекомендовано включить поднятие флага, исполнение гимна и чествование семей, в том числе участников специальной военной операции.

В Новом Уренгое квест-комната для 20 человек стоит около 36 тысяч рублей без учета питания. Банкет в ресторане обойдется в среднем в 11 тысяч рублей на выпускника с родителем. Альбом стоит около 6 тысяч, видеосъемка — от 10 тысяч. Услуги ведущего — от 5 до 15 тысяч рублей в час.

«Запросы детей постоянно меняются, а ведь именно для них мы и создаем этот праздник. Поэтому крайне важно учитывать их мнение, чтобы быть на одной волне… Сейчас же актуальны интерактивные форматы: игры «Правда или ложь?» и различные квизы», — уточнил ведущий Максим Кривоносов.

Платья стоят от 10 до 48 тысяч рублей, костюмы — 20–29 тысяч. Прическа и макияж обойдутся в 7–10 тысяч рублей, дополнительные бьюти-услуги — от 2,5 до 3,5 тысячи рублей.

