Россиянка сдала полиции навязчивого бывшего мужа как «экстремиста»

Жительница Ингушетии не могла отделаться от навязчивого бывшего мужа и сдала его полиции как «экстремиста», сообщает Mash Gor .

Зульфия рассталась с мужем из-за его желания завести вторую жену, что вызвало множество скандалов. Развод оказался сложным и болезненным процессом, включающим судебные разбирательства, конфликты и неоднократные попытки помириться.

Однако после развода бывший супруг продолжал вмешиваться в жизнь Зульфии, предпринимая попытки помириться. В ходе очередного разговора девушка пригрозила «найти на него управу» и написала заявление в полицию. Она утверждала, что бывший муж связан с незаконной вооруженной группировкой и занимается торговлей оружием.

Правоохранительные органы провели проверку, но не нашли ничего запрещенного у мужчины. В отношении Зульфии возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

