В Домодедове уволили сотрудника за фотошоп свалки

Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Домодедова, где обсудили уборку дорог, капремонт домов и вывоз мусора. Глава округа Евгения Хрусталева сообщила об увольнении сотрудника управления ЖКХ за публикацию недостоверного отчета о ликвидации свалки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время совещания глава округа Евгения Хрусталева раскритиковала действия сотрудников управления ЖКХ. Вместо реального устранения свалки на улице Курыжова в отчете использовали отредактированную фотографию. После служебной проверки один из сотрудников был уволен, второй привлечен к дисциплинарной ответственности.

«Наши сотрудники в управлении жилищно-коммунального хозяйства позволили себе закрыть жалобу жителей не реальной ликвидацией свалки на улице Курыжова, а фотошопом. Это стало известно. Мы провели расследование. Один из сотрудников уволен», — заявила Евгения Хрусталева.

Отдельно обсудили капитальный ремонт многоквартирных домов. Работы продолжаются в селе Лобаново на улице Знаменской, в микрорайоне Барыбино на улице Южной и на других объектах. На Каширском шоссе в домах №25 и №27 идет техническое обследование конструкций, с жителями провели дополнительные встречи и разъяснили необходимость вскрытия стен.

Генеральный директор «Каширского регионального оператора» Марина Мезенцева сообщила, что за отчетный период с территории округа вывезли 37,5 тыс. кубометров отходов. При этом фиксируются несанкционированные сбросы мусора. В преддверии Троицы усилена уборка кладбищ.

Также продолжается ремонт дворов в селах Вельяминово и Ильинское и на улице Рабочей, где демонтируют старые и устанавливают новые бордюры. В деревне Павловское обустраивают пешеходные маршруты по программе «Народные тропы», на этой неделе работы начнутся на улице Курыжова у детского сада «Ласточка» и на улице Корнеева. «Мосавтодор» ведет уборку региональных дорог, привести городскую часть в порядок планируют до конца следующей недели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.