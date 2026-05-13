Поставки отечественных товаров по госзакупкам достигли 65% в I квартале 2026 г

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта сообщил, то система закупок и контрактов помогает добиваться технологического суверенитета.

«По данным Минфина России, который мониторит систему государственных и муниципальных закупок, за первый квартал 2026 года цифра поставок товаров по системе контрактования по 44 закону, в том числе на подрядные работы, составляет почти 510 млрд рублей. Это 65% от общего объема всех закупаемых товаров. Мы достигаем этой цели», — сказал журналистам Гетта в ходе XXI Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

Он отметил, что 719 постановление правительства помогает отечественному производителю войти в систему контрактов и получить сбыт.

