В Подмосковье контролируют теплоизоляцию домов при капремонте

В Московской области при капитальном ремонте многоквартирных домов особое внимание уделяют качеству теплоизоляции и устранению мостиков холода. Проверки проводят с помощью тепловизионного обследования на ранних этапах работ, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Надежная теплоизоляция остается одним из ключевых показателей эффективности капитального ремонта. Подрядные организации стремятся минимизировать так называемые мостики холода — участки ограждающих конструкций с пониженным термическим сопротивлением, через которые тепло уходит интенсивнее.

Чаще всего такие зоны возникают по периметру окон и дверей, в углах комнат и на стыках стен, в местах примыкания балконных плит, а также в швах между плитами утеплителя и в толстых растворных швах между блоками. При правильном монтаже и контроле качества запенивания откосов помещения остаются сухими и теплыми.

Эксперты стройконтроля фиксируют скрытые дефекты с помощью тепловизора, который создает тепловую карту помещения и выявляет щели и неплотности. После обследования применяют комплексные меры: дополнительно утепляют проблемные зоны, устраняют щели и неплотности, утепляют балконные плиты и перемычки, устанавливают качественные окна и двери с соблюдением технологии. Контроль теплоизоляции является частью системной работы по повышению энергоэффективности жилого фонда региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.