Матушанский: интеграция двух систем позволит проследить всю информацию о товаре

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Матушанский сообщил, что слияние двух информационных систем будет удобством для поставщика и заказчика.

«Мы совместно с коллегами из казначейства интегрируем нашу государственную информационную систему (в – ред.) единую информационную систему в сфере закупок с целью максимальной прослеживаемости информации о товаре, который включен в реестр. То есть чтобы на всех этапах поставки товара эту информацию можно было проследить. Эта интеграция двух систем – ключевое (звено – ред.) для удобства поставщиков и заказчиков», – сказал журналистам Матушанский во время первого дня XXI Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» в Сколково.

ЕИС — это государственная информационная система, которая предназначена для обеспечения централизованного учета и обработки информации о закупках товаров, работ и услуг. Она обеспечивает прозрачность и доступность информации о закупках, способствует повышению эффективности и конкурентоспособности закупочных процедур.

Сведения, которые были размещены на официальном сайте ЕИС, кроме содержащих гостайну, находятся в открытом доступе. Их может просмотреть любой пользователь площадки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.