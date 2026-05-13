Минобороны показало кадры боевой работы дроноводов центра «Рубикон» в зоне СВО

На опубликованных кадрах видно, как беспилотники наносят точечные удары по боевой технике, БПЛА и пунктам временного размещения противника.

В оборонном ведомстве добавили, что также подразделения БПЛА передают координаты вражеских целей экипажам ВКС России для нанесения авиационных ударов.

Участники СВО — граждане с активной жизненной позицией

Сегодня настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны. Такие люди понимают, что Родина нуждается в них, и в критический для страны момент сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных, и, конечно, свое Отечество. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

О центре в Балашихе

Единый центр отбора кандидатов на службу по контракту находится в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Центр работает по принципу единого окна, в котором военные получают комплексно консультации узких специалистов, могут оформить все необходимые бумаги, а также пройти медосмотр и пройти курсы первой боевой подготовки.

На время подготовки к отправке к месту дальнейшей службе будущим контрактникам предоставляют комфортное временное жилье, а также трехразовое сбалансированное питание.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

