МВД России объявило в розыск бывшего британского министра обороны Уоллеса

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса по уголовной статье.

«(Уоллес-ред.)разыскивается по статье УК», — говорится в базе розыска МВД России.

При этом по какой статье ведется розыск бывшего главы британского оборонного ведомства, не уточняется.

Бен Уоллес занимал должность министра обороны Великобритании с 2019 по 2023 год. В сентябре прошлого года британский политик призвал наносить удары по Крыму, чтобы сделать его «непригодным для жизни». Как отметили в правоохранительных органах, в отношении Уоллеса могли возбудить уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму).

