Кардиолог Кондрахин объяснил, как отличить инсульт от опьянения

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, по каким признакам можно быстро отличить инсульт от алкогольного опьянения и похмелья, сообщает Life.ru .

Андрей Кондрахин пояснил, что инсульт часто путают с последствиями употребления алкоголя. Однако ключевое различие — в характере и скорости появления симптомов.

По словам врача, при опьянении ухудшение состояния развивается постепенно и связано с общей интоксикацией. Алкоголь подавляет функции мозга, из-за чего нарушаются речь, координация и походка. При этом обычно отсутствует характерный перекос лица и четкие очаговые нарушения.

Инсульт, напротив, возникает внезапно и может не сопровождаться болью. У человека может резко ослабеть рука или нога с одной стороны тела, рука «висит плетью», искажается лицо, нарушается речь. Иногда человек роняет предметы или начинает спотыкаться без видимой причины.

Особенно опасна ситуация, когда инсульт развивается на фоне употребления алкоголя: признаки опьянения сочетаются с неврологическим дефицитом.

«Ключевое отличие в том, что при алкогольном опьянении симптомы развиваются постепенно и связаны с общей интоксикацией, а при инсульте — они возникают внезапно и носят очаговый неврологический характер», — заключает собеседник Life.ru.

