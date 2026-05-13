Депутат Екатерина Лобышева рассказала о встречах с участниками спецоперации

Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева рассказала о регулярных встречах с участниками специальной военной операции, в том числе с теми, кто заключил контракт. По ее словам, бойцы делятся опытом о службе и о том, насколько важна поддержка семьи и общества.

Контрактники рассказывают, как служба изменила их жизнь, о братстве и той поддержке, которую они ощущают среди своих товарищей. Их истории, отметила депутат, вдохновляют и показывают, как важно быть готовым к службе.

Лобышева добавила, что многие ветераны СВО в настоящее время проводят встречи, в том числе с молодежью, и рассказывают о своем опыте участия в спецоперации. Депутат подчеркнула, что эти истории должны быть услышаны, чтобы другие люди могли понять: служба — это не только трудности, но и гордость.

О льготах

Государство заботится о семьях военнослужащих, пока те исполняют свой долг, понимая, что их труд — самый опасный. Для детей участников спецоперации предусмотрены бюджетные места в лучших вузах страны. Университеты установили специальную квоту в 10% от общего числа бюджетных мест для абитуриентов, чьи родители участвуют в СВО. Дети раненых и погибших бойцов могут поступить в вуз вообще без вступительных испытаний.

Для самих участников СВО и членов их семей действует льготная ипотека через накопительно-ипотечную систему. Кроме того, бойцы получают широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот. Им присваивается статус ветерана боевых действий. Их детям предоставляются путевки в оздоровительные учреждения, оплачиваются школьные обеды, а также обеспечивается бесплатное посещение кружков и спортивных секций. Для самих ветеранов предусмотрена компенсация коммунальных расходов и другие меры поддержки.

«В Московской области расширена программа поддержки как для участников СВО, так и для их семей. Однако встречаются вопросы, которые требуют оперативной помощи. О таком обычно узнаем на личных встречах или по звонку от семей, с которыми находимся постоянно на связи, и помогаем. Семьи военнослужащих играют ключевую роль в поддержке своих родных, и важно, чтобы мы, как общество, также поддерживали их», — рассказала Лобышева.

Программа «Герои Подмосковья»

В Московской области считают важным делиться успешными примерами социальной адаптации ветеранов и участников специальной военной операции. Многие из них возвращаются с новыми навыками и опытом, которые могут пригодиться в гражданской жизни.

Регион создает условия для успешной интеграции ветеранов СВО в общество. Бойцам обеспечивают поддержку и возможности для развития. Одним из ключевых направлений помощи стало трудоустройство и профессиональная переподготовка.

Также в Подмосковье действует программа «Герои Подмосковья». Ее цель — интеграция ветеранов СВО в органы власти. Участники спецоперации получают шанс продолжить служение стране уже на гражданской службе.

Где подписать контракт

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 работает единый центр отбора бойцов на службу по контракту. В одном месте будущие военные получают консультации с узкими специалистами, проходят медицинское обследование, а также курсы боевой подготовки.

На время оформления документов всем контрактникам предоставляют комфортабельное временное жилье, а также трехразовое питание. Подписать контракт в Балашихе могут не только жители Подмосковья, но и совершеннолетние россияне из любых регионов страны.

О деньгах

При подписании контракта в Подмосковье, бойцы получают единовременное пособие в размере 3 млн рублей, которое является дополнительным к ежемесячной высокой зарплате. Ежемесячно военные получают от 200 тысяч рублей, а финальная сумма оплаты труда формируется с учетом конкретного звания бойца, а также наличия у него боевых или государственных наград.

В общей сложности за первый год военные зарабатывают от 5,5 млн рублей год при подписании контракта в Балашихе.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте https://контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.