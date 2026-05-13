Тренер Дерендеева-Куртова объяснила причины утренних отеков

Топ-тренер FitStars Ольга Дерендеева-Куртова рассказала, почему по утрам отекает лицо и какие простые меры помогают уменьшить припухлость, сообщает «Север-Пресс» .

Утренние отеки связаны с временной задержкой и перераспределением жидкости в тканях. Основная причина — застой лимфы, то есть нарушение движения жидкости в межклеточном пространстве.

«По сути, отек — это скопление жидкости в тканях. К нему могут приводить недосып, обезвоживание или, наоборот, избыток воды в организме, соленая еда на ужин или перед сном, сидячий образ жизни и другие причины», — пояснила Ольга Дерендеева-Куртова.

Внезапный односторонний отек с болью, покраснением, температурой, сыпью, затруднением дыхания или нарушением зрения требует обращения к врачу. Обследование также нужно, если припухлость стала регулярной, усиливается и не проходит в течение дня.

«Волшебных средств нет, одно из самых эффективных — движение. Приведите лимфу в движение, ускорьте кровоснабжение. Для этого больше двигайтесь в течение дня», — рекомендовала эксперт.

После пробуждения она советует мягко проработать суставы ног и рук, выполнять поглаживания снизу вверх. При сидячей работе полезны короткие разминки, ходьба, упражнения для стоп. Массаж лица следует начинать с области груди и шеи.

Дополнительно важно соблюдать питьевой режим — около 30–35 мл воды на 1 кг веса, не злоупотреблять солью и алкоголем и высыпаться. У женщин отеки могут усиливаться перед менструацией, при беременности и приеме гормональных препаратов.

