Профессор предупредил о «сигаретном эффекте» из-за надписей на чипсах и сосисках

Предупреждения о вреде на упаковках чипсов, сосисок и другой ультрапереработанной пищи со временем могут перестать восприниматься потребителями всерьез, сообщил РИАМО профессор Финансового университета при правительстве РФ, д.э.н. Сергей Толкачев.

«Существует вероятность, что предупреждения о вреде для здоровья на упаковках чипсов и сосисок могут привести к "эффекту сигарет", когда люди перестают замечать такие надписи. Это объясняется тем, что потребители ежедневно сталкиваются с огромным количеством информации, и их мозг учится игнорировать повторяющиеся или не несущие немедленной угрозы сигналы. В отличие от курения, где вред может быть более очевидным (кашель, одышка), вред от употребления УПП (ультрапереработанные продукты – ред.) накапливается постепенно», – сказал Толкачев.

Он добавил, что люди могут не видеть прямой связи между съеденными чипсами сегодня и проблемами со здоровьем через годы. Если продукт все еще вкусный, доступный и привычный, предупреждение может быть попросту проигнорировано в пользу удовлетворения сиюминутного желания.

«В целом со временем люди привыкают к любым предупреждениям, и они перестают вызывать должную реакцию. Однако это не значит, что маркировка полностью бесполезна. В сочетании с другими мерами (образование, продвижение здорового образа жизни, ограничение рекламы) она может постепенно менять потребительские привычки», – отметил эксперт.

Толкачев предупредил – важно понимать, что УПП часто являются самым доступным вариантом питания для людей с ограниченным бюджетом. Если потребление таких продуктов будет ассоциироваться с «вредным» и «неправильным», это может создать ощущение вины и неполноценности у тех, кто не может позволить себе более дорогую и здоровую пищу.

