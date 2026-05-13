Школьник умер после визита в клинику из-за боли в ухе в Новороссийске

В Новороссийске школьник после укола в частной клинике потерял сознание и умер. В медучреждении не нашлось нужных лекарств, чтобы помочь ребенку, сообщает РЕН ТВ .

Семья привезла ребенка в частную клинику с жалобами на температуру и боль в ухе. По словам родных, там мальчику сделали инъекцию. После нее он потерял сознание.

Мать увидела, как сын скатился на пол. Также он весь будто посинел. Семья отмечает, что медики даже смогли предпринять каких-либо действий, чтобы помочь ребенку, так как в клинике не оказалось нужных лекарств. Они отправили отца школьника в аптеку.

На место вызвали скорую помощь. Но прибывшие врачи не смогли спасти ребенка. Семья мальчика обратилась к правоохранителям с требованием расследовать происшествие.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.