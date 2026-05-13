Матушанский: процесс включения в реестр отечественных товаров упростят в России
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Матушанский сообщил, что в стране планируется упростить процедуру включения в реестр отечественных товаров.
По его словам, тенденции такие, что количество отечественных товаров в реестре прирастает ежемесячно на 2%. Сейчас их уже чуть более 495 тысяч.
«Далее мы будем совершенствовать механизм подтверждения происхождения российской промышленной продукции путем цифровизации и интеграции с другими информационными системами», — рассказал Матушанский.
Цель такого решения — облегчить производителям процедуру включения в реестр отечественных товаров. В дальнейшем процесс будут упрощать.
