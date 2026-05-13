Мужчина умер на смотровой площадке Останкинской телебашни в Москве

Мужчина умер на смотровой площадке Останкинской телебашни во время экскурсии в Москве. По предварительным данным, из-за страха высота у погибшего не выдержало сердце, сообщает Mash .

Забравшись на высоту 340 метров, мужчина внезапно побледнел, потерял сознание и упал. Врачи, прибывшие на место происшествия, не смогли его спасти.

Скончавшемуся было 43 года.

