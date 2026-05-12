2 человека умерли от бешенства в Омской области

Власти Омской области ввели карантин по бешенству в 3 районах до июля 2026 г

В Омской области за месяц от бешенства умерли 11-летний мальчик и пожилая женщина. В регионе ввели карантин и усилили вакцинацию животных, передает aif.ru .

Первый случай произошел 17 апреля. Мальчика укусил соседский щенок, рану обработали, но об укусе врачу не сообщили. Ребенку поставили диагноз ОРВИ. Через несколько дней состояние резко ухудшилось, подтвердилось бешенство. Врачи боролись за жизнь семь дней, спасти ребенка не удалось.

Пожилую жительницу сельского района укусила собственная кошка. Фельдшер рекомендовал пройти курс прививок, однако женщина отказалась. Это решение оказалось фатальным.

После первого случая в регионе ввели карантин по указу губернатора № 70 от 10 апреля 2026 года. Россельхознадзор подтвердил очаги в Павлоградском и Русско-Полянском районах. В деревне Бессарабка ограничения действуют до 9 июня, в селе Буняковка Одесского района — до 5 июля в радиусе одного километра.

С начала года привиты 18,9 тыс. голов крупного рогатого скота, 4,8 тыс. мелкого, 1,2 тыс. лошадей, 18,4 тыс. собак и 7,9 тыс. кошек. Более 200 владельцев хозяйств получили предостережения за отказ от вакцинации.

«Люди не знают о возможности бесплатной вакцинации своих любимых домашних питомцев, не понимают рисков или просто откладывают поход к ветеринару на завтра. А потом это завтра может и вовсе не наступить. И для животных, и для людей», — подчеркнула директор фонда «Общий мир» Елена Олюнина.

Бешенство почти всегда приводит к смерти после появления симптомов. Единственная защита — экстренная вакцинация после укуса.

