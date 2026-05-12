Медаль Суворова и тяжелое ранение: экс-глава района в Петербурге ушел от суда

Василеостровский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Эдуарда Ильина — бывшего главы районной администрации. Поводом для прекращения стала государственная награда, полученная Ильиным во время военной службы, сообщает «Фонтанка» .

Экс-главу Василеостровского района обвиняли во взятке на сумму не менее 5,6 млн рублей, превышении полномочий, служебном подлоге и причинении имущественного ущерба.

Ильин подписал контракт для участия в СВО в декабре 2024 года. В этот момент в суде как раз рассматривали его уголовное дело. Следствие считало, что Ильин получил не менее 5,6 млн рублей за покровительство частным охранным организациям и помощь в получении ими контрактов.

Суд удовлетворил ходатайство воинской части. В документе указали, что Ильин получил медаль Суворова и продолжает военную службу по контракту. Именно наличие государственной награды стало юридическим основанием для прекращения уголовного преследования.

Летом 2025 года Ильин вернулся из зоны СВО и проходил реабилитацию в санатории, где обычно лечатся после тяжелых ранений.

