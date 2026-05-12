Астронавты и астрофотограф опубликовали детальные снимки обратной стороны Луны

Астрофотограф Эндрю Маккарти попросил экипаж миссии «Артемида II» сделать множество фотографий обратной стороны Луны, чтобы объединить их в одну и проявить невидимые детали, сообщает журнал Naked Science .

Астрофотограф написал сообщение командиру миссии, астронавту Риду Уайсмену, за несколько недель до полета, который состоялся 1 апреля. Экипаж полностью поддержал его идею со снимками Луны.

Астронавты за 10 дней в космосе сделали множество фотографий лунной поверхности, включая обратную сторону, с разной экспозицией и в разные моменты полета. Маккарти наложил снимки друг на друга. В результате у него получилось детальное изображение обратной стороны спутника Земли.

Проект демонстрирует реальные спектральные особенности лунной поверхности. Смотрящий на фото человек может разглядеть тончайшие различия в цвете и составе лунной поверхности. Он может увидеть голубые, коричневые, красноватые оттенки.

Получившееся изображение, скорее, похоже на живопись. В обычной ситуации человеческий глаз недостаточно чувствителен к этим цветам, а потому не может разглядеть всю красоту лунной поверхности.

Астрофотограф планирует продолжить работу над новыми изображениями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.