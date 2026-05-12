сегодня в 20:22

Лошадь укусила девушку за шею во время кормления в конюшне в Уфе

Девушка пострадала от укуса лошади во время кормления в конюшне в Уфе. Животное проявило агрессию неожиданно, сообщает «112» .

За несколько секунд до укуса лошадь вела себя спокойно, ела с рук. Однако в какой-то момент коню что-то не понравилось.

Он укусил девушку прямо за шею. К счастью, зубы не прокусили одежду. Пострадавшая отделалась легкими царапинами и испугом.

После инцидента девушка пожаловалась, что посетителям никто не объяснял, как лошади ведут себя перед проявлением агрессии.

