«Идите н**** отсюда»: дагестанцы отняли футболку с автографом футболиста у ребенка

Дагестанцев обвинили в том, что они отняли футболку с автографом у ребенка

Подросток обвинил нескольких дагестанцев в том, что те отняли у него майку с автографом футболиста после матча в Москве, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

16-летний парень приехал с друзьями из Санкт-Петербурга в Москву на матч «Краснодара». Футболист команды подарил подростку футболку с автографом. Одежда приглянулась взрослым дагестанцам.

Дети утверждают, что мужчины гонялись за ними по всему сектору, после чего силой отняли футболку и начали угрожать.

«Идите н**** отсюда, пока я не р******* вас. Это моя футболка, что ты хочешь? Она моя», — сказал один из хулиганов.

По словам детей, среди напавших на них мужчин был 26-летний футболист, который раньше выступал за команду из Второй лиги, а сейчас играет в Медиалиге. Ребята утверждают, что он отдал отнятую у них футболку сыну друга.

