1,7 тысячи человек в изоляции: пассажир умер от норовируса на лайнере во Франции

На круизном лайнере Ambition, прибывшем во французский Бордо, изолировали около 1,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. Причиной стала вспышка гастроэнтерита, вызванного норовирусом, от которого умер мужчина старше 90 лет, сообщает газета Sud Ouest .

Погибшим оказался британец. Заболели еще 50 человек — как пассажиры, так и члены экипажа. По распоряжению местной префектуры всем находящимся на судне запрещено покидать лайнер до получения результатов анализов.

На Ambition уже направили группу медиков. Они берут у пассажиров биоматериал для исследований.

Судно прибыло на юго-запад Франции с Шетландских островов. По пути оно делало остановки в Белфасте, Ливерпуле и Бресте.

Вспышка гастроэнтерита никак не связана с хантавирусом. Речь идет именно о норовирусе, распространению которого способствовало замкнутое пространство на судне.

Это не первый случай массового заражения на круизных лайнерах за последнее время. 1 апреля лайнер MV Hondius вышел из аргентинского Ушуайя на Канарские острова. На его борту произошла вспышка хантавируса — он выявлен у 11 человек, трое пассажиров умерли. На том судне находились около 150 человек, в основном граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США.

