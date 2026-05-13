В Подмосковье заключили 715 соглашений на установку фандоматов

В Московской области с начала 2026 года заключили 715 соглашений на установку емкостей для сбора текстильных отходов. Работа ведется в рамках модернизации системы обращения с отходами и развития раздельного сбора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В регионе продолжают развивать инфраструктуру по сбору текстиля. Установленные емкости позволяют жителям сдавать одежду и другие изделия для последующей сортировки и переработки.

Пригодные для дальнейшего использования вещи передают в благотворительные фонды и организации. Изношенный текстиль не направляют на захоронение — его используют как сырье для перерабатывающих предприятий.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что из-за высокого спроса жителей была внедрена электронная услуга. Она сократила срок получения разрешения на установку емкостей с 13 до 7 рабочих дней и исключила расходы на кадастровые работы.

Кроме того, в Подмосковье работают пункты приема «Мегабак». Там принимают крупную бытовую технику, стекло, макулатуру, мебель, пластик, опасные отходы, текстиль, резину и спил растений. Адреса точек приема размещены на интерактивной карте ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.