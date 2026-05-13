В Нижнем Новгороде открылась выставка «Точки исчезновения»

В экспозицию вошли работы, созданные за девять лет. Хронология показывает, как менялся взгляд автора на уличную фотографию и роль фотографа в публичном пространстве.

Проект возник после негативного опыта во время съемки. Этот случай заставил Анну Куликову задуматься, где проходит граница между наблюдением и вторжением в личное пространство.

Первая часть выставки исследует позицию фотографа и его власть над героем. Работы сняты с верхних ракурсов, персонажи показаны в уязвимых состояниях — спящими или обнаженными. Во второй части внимание сосредоточено на поведении людей рядом с достопримечательностями и туристическими маршрутами, где камера становится менее заметной, но продолжает фиксировать внутренние конфликты.

Все фотографии выполнены в черно-белой гамме.

«Я с детства люблю кино. Уже в 13 лет я пересмотрела всего Хичкока. И меня, конечно, черно-белая эстетика очень привлекала всегда. Когда я первый раз вышла на улицу, я снимала сразу черно-белые кадры. У меня не было поиска цвета — это видение сразу так сформировалось. Ну и те авторы, на кого я смотрела, тоже уличные фотографы, они снимали черно-белые кадры», — объяснила фотограф.

К выставке приурочен выпуск фотокниги, в которой задокументирована эволюция авторского взгляда. Экспозиция будет работать до 31 мая и сопровождается лекциями, кинопросмотрами и экскурсиями.

