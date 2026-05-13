В Подольске прошла лекция о Надежде фон Мекк и Чайковском

Лекция-презентация о дружбе Петра Чайковского и Надежды фон Мекк состоялась 10 мая в ДК имени Карла Маркса в Подольске. Почетным гостем проекта «Музыка в особняках» стал потомок меценатки Денис фон Мекк, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу посвятили одной из самых значимых историй мировой культуры — многолетней переписке композитора и его покровительницы. Денис фон Мекк рассказал о роли Надежды Филаретовны в судьбе Чайковского. По его словам, именно ее поддержка обеспечила композитору финансовую и духовную свободу и позволила оставить преподавание в консерватории.

Благодаря меценатству Чайковский смог полностью сосредоточиться на творчестве. В этот период были созданы произведения, которые впоследствии вошли в золотой фонд мировой классической музыки.

«История этого меценатства остается актуальной и сегодня. Она служит примером того, как созидательная помощь и добрые дела могут менять ход истории и сохранять культурное достояние страны», — подчеркнул Денис фон Мекк.

Отдельное внимание участники встречи уделили формату общения Чайковского и фон Мекк. Их дружба длилась много лет и существовала исключительно в переписке — они сознательно решили не встречаться лично. В результате сохранилось 1220 писем, изданных в трех томах. По оценкам исследователей, именно из этих писем получено около 80% биографических сведений о композиторе, его детстве и взглядах на музыку современников.

Проект «Хранители русской культуры: наследие русских меценатов и просветителей» реализует организация «Музыка, культура, просвещение» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.