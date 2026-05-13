Депутат Немкин призвал россиян усилить защиту аккаунтов
Фото - © Дмитрий Травников / Фотобанк Лори
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, как снизить риски в соцсетях и защитить личные данные от мошенников, сообщает Общественная Служба Новостей.
Политик отметил, что социальные сети создают иллюзию закрытого пространства, однако любая опубликованная информация может стать доступной третьим лицам. По его словам, интернет остается небезопасной средой, а защита зависит от уровня цифровой грамотности пользователей.
«Социальные сети создают иллюзию закрытого и безопасного пространства, где человек общается только со своим кругом знакомых. Но в действительности любая опубликованная информация может стать доступной третьим лицам: мошенникам, злоумышленникам или тем, кто занимается сбором персональных данных», — подчеркнул Немкин.
Депутат рекомендовал внимательно настраивать приватность, ограничивать круг общения и не публиковать номера телефонов, адреса, документы и сведения о месте работы или учебы. Он также призвал избегать размещения фотографий с геолокацией.
«Фотографии из отпуска в режиме реального времени, геолокация, данные о семье, месте работы или учебы — все это формирует цифровой портрет человека. Подобная информация может использоваться для мошеннических схем, социальной инженерии и даже подготовки преступлений», — пояснил он.
Немкин добавил, что пользователям следует создавать уникальные сложные пароли для разных сервисов и подключать двухфакторную аутентификацию, чтобы снизить риск взлома аккаунтов.
