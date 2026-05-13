Депутат Немкин призвал россиян усилить защиту аккаунтов

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, как снизить риски в соцсетях и защитить личные данные от мошенников, сообщает Общественная Служба Новостей .

Политик отметил, что социальные сети создают иллюзию закрытого пространства, однако любая опубликованная информация может стать доступной третьим лицам. По его словам, интернет остается небезопасной средой, а защита зависит от уровня цифровой грамотности пользователей.

«Социальные сети создают иллюзию закрытого и безопасного пространства, где человек общается только со своим кругом знакомых. Но в действительности любая опубликованная информация может стать доступной третьим лицам: мошенникам, злоумышленникам или тем, кто занимается сбором персональных данных», — подчеркнул Немкин.

Депутат рекомендовал внимательно настраивать приватность, ограничивать круг общения и не публиковать номера телефонов, адреса, документы и сведения о месте работы или учебы. Он также призвал избегать размещения фотографий с геолокацией.

«Фотографии из отпуска в режиме реального времени, геолокация, данные о семье, месте работы или учебы — все это формирует цифровой портрет человека. Подобная информация может использоваться для мошеннических схем, социальной инженерии и даже подготовки преступлений», — пояснил он.

Немкин добавил, что пользователям следует создавать уникальные сложные пароли для разных сервисов и подключать двухфакторную аутентификацию, чтобы снизить риск взлома аккаунтов.

