В Раменском школьники провели тренировку с ФК Сатурн

Воспитанники Юровской школы-интерната 12 мая встретились с игроками футбольного клуба «Сатурн» на стадионе в Раменском и провели совместную тренировку. В занятии участвовали 15 учеников с 3 по 8 класс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профессиональные футболисты раменской команды провели для ребят мастер-класс по технике владения мячом. Инициаторами встречи выступили родители школьников.

Директор ФК «Сатурн» Александр Литвиненко поприветствовал участников и отметил важность таких мероприятий.

«У нас много инициативных граждан. Они знают, что мы проводим такие акции. Мы всегда отзываемся. В будущем мы планируем много мероприятий: встречи с детскими домами, встречи с детьми участников СВО. Мы должны тоже нести социальную ответственность перед городом, перед страной», — подчеркнул Литвиненко.

Для полузащитника Максима Седова это стало первым опытом общения с юными спортсменами.

«Мы эту новость с радостью восприняли, морально подготовились. План в голове придумали, какие упражнения им показать, чтобы было интересно», — рассказал Седов.

После тренировки защитник Богдан Мацола ответил на вопросы школьников. Детей интересовали темы профессионального становления и личной жизни игроков. По итогам встречи участники получили грамоты и памятные сувениры. В ближайшее время ребят пригласят на матч, где они выведут футболистов на поле.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.