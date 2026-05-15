«По-хорошему давай, заходи»: приключения с поимкой дикобраза засняли на видео
Дикобраз случайно упал в пустой бассейн в Санкт-Петербурге. Он не мог выбраться самостоятельно, метался из стороны в сторону. Мужчина решил поймать животное и пристроить в добрые руки. Видео с приключениями пользователь опубликовал в соцсетях.
На помощь дикобразу пришел автор ролика с друзьями. Мужчина решил действовать методом дипломатии и ласковых уговоров.
«Слышь, родной. По-хорошему, ладно? Давай, заходи! Ты ж маленький такой, хороший», — подбадривал мужчина испуганного зверя, пытаясь направить его в угол бассейна.
Вооружившись обычной картонной коробкой, спасатель аккуратно загнал животное в тупик и прижал коробку к стене. Под одобряющие возгласы приятелей «все, молодец!» дикобраза поймали. Коробку плотно закрыли.
Дикобраза назвали Куилом, погрузили в автомобиль и доставили в ближайший зоопарк. Специалисты осмотрели необычного гостя и помогли переселить его в отдельный комфортный вольер.
По оценке автора видео, животное весит около 6-7 килограммов. Сотрудница зоопарка отметила, что дикобраз еще совсем молод и, судя по внешним признакам, это девочка. Теперь ей ничего не угрожает.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.