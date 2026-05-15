Чем вызван арест Ермака на Украине и к чему это может привести: мнения экспертов

Что означает преследование бывшего главы Офиса украинского президента и может ли оно вылиться в проблемы для самого Владимира Зеленского, читайте в материале РИАМО.

Что известно об аресте Андрея Ермака в Киеве

11 мая 2026 года украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП предъявили бывшему руководителю Офиса президента (ОП) страны Андрею Ермаку официальное обвинение в коррупции по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере). Человека, которого многие годы называли «серым кардиналом» страны, подозревают в не самом впечатляющем преступлении: по версии следствия, Ермак и его подельники легализовали 460 миллионов гривен (10,5 миллиона долларов) при строительстве элитного жилья под Киевом.

14 мая суд в украинской столице арестовал бывшего главу ОП на 60 дней с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Ермак заявил, что таких денег у него нет.

Арест стал логичным продолжением коррупционного скандала, начавшегося еще в ноябре 2025 года и известного в прессе как «Миндичгейт» (по имени бизнесмена Тимура Миндича, которого неофициально называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского). На данный момент Ермак стал самым серьезным фигурантом этого скандала, но всех уже интересует, доберутся ли следователи до его бывшего начальника – действующего главы государства.

Кто стоит за арестом Ермака: версия давления со стороны Запада

Практически никто из специалистов не считает преследование бывшего главы ОП элементом реальной борьбы с коррупцией – все уверены, что оно чисто политическое. А вот мнения о том, кто за ним стоит, расходятся.

Часть экспертов полагает, что «Миндичгейт» вообще и арест Ермака в частности вызваны давлением на режим Зеленского извне. В частности, такую точку зрения в интервью «ВФокусе Mail.ru» высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, раскручивание коррупционного скандала на Украине будет продолжаться, пока Зеленский не выполнит требования США, о которых Вашингтон договорился с Москвой. В противном случае на улицах Киева могут выйти «студенты с картонками, которые будут требовать его отставки». При этом, как отметил политолог, к ним могут присоединиться и военные, которые осознают, что пока украинцы погибали на фронте, Зеленский и его окружение воровали их деньги.

«С самим Зеленским могут произойти разные варианты. Не стоит забывать, что главу киевского режима охраняет британский спецназ, который может его ликвидировать и списать это на Россию, а затем подтянуть экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного — это вариант Великобритании. Также Зеленский может сложить полномочия. Для этого нужно написать заявление и, что очень важно, зачитать его в парламенте, но в таком случае он просто не сможет выйти потом из зала. Третий вариант — сбежать, сказав, что “я больной на голову, пошатнулось здоровье” и уехать лечиться в Израиль. Стоит отметить, что тогда все правительство Украины и практически все депутаты уедут из страны сразу же, потому что ко всем есть вопросы, все погрязли в коррупции, только величина сумм разная», — перечислил варианты развития событий Олейник.

Экс-нардеп уточнил, что подобные сценарии могут произойти «абсолютно в любой момент, так как сейчас подошли к тому, что на Украине все институты являются нелегитимными».

По мнению российского политолога Сергея Маркова*, фактическая причина ареста Ермака заключается в том, что Европейский союз требует от Зеленского поставить под контроль ЕС всех силовиков на Украине.

«ЕС с одной стороны полностью поддерживает Зеленского в войне против России и поддерживает любой терроризм и любые военные преступления Зеленского. Но с другой стороны ЕС говорит Зеленскому: мы не допустим твоей личной диктатуры. Вместо твоей личной диктатуры должен быть прочный неоколониальный режим.

Сейчас ЕС требует, чтобы всех руководителей силовиков избивали “независимые иностранные эксперты”, то есть иностранцы, назначенные структурами ЕС. В этом причина, почему Ермак будет сидеть в тюрьме», — полагает эксперт.

Исключительно внутриукраинские разборки: интервью Юлии Мендель, как часть этой борьбы

Как считает бывший депутат Верховной рады Олег Царев, арест Ермака не имеет отношения ни к Трампу, ни к мирным соглашениям с Россией – это исключительно внутриукраинские разборки за власть и деньги.

«Против Ермака собралась целая коалиция. Объединились все олигархи Украины и все политики, даже родная фракция Зеленского — “Слуга народа” вместе с Арахамией — все работают над тем, чтобы убрать Ермака и получить больше влияния и денег», — полагает эксперт.

По мнению Царева, не стоит надеяться, что из-за политической нестабильности в виде подозрения против Ермака Украина согласится на мир: украинские элиты устраивает война.

«Зеленский тоже им не мешает. Обратите внимание: Зеленского не трогают. Его цепляют лишь постольку-поскольку, он просто где-то присутствует на записях. Удара по Зеленскому нет, потому что он устраивает антиермаковскую коалицию. Их цель — убрать Ермака, чтобы не допустить его реванша. А реванша Ермак хотел — как минимум прицеливался, чтобы убрать [нынешнего главу ОП Кирилла] Буданова**, а затем [министра обороны Украины Михаила] Федорова», — отметил бывший украинский политик.

Как рассказал Царев, существует риск, что Ермак вернется и начнет мстить своим обидчикам:

«Заговорщики этого очень боятся. Ермак до сих пор очень для них опасен, поэтому его решено добивать».

По мнению Олега Царева, одним из этапов борьбы против Ермака стало и интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которое она дала знаменитому американскому журналисту Такеру Карлсону.

Бывший депутат Верховной рады рассказал, что меньше чем через два года работы пресс-секретарем Зеленского Мендель была вынуждена уйти — по слухам, по требованию жены президента.

«Елена Зеленская посчитала, что Мендель стала ближе к Зеленскому, чем должен быть пресс-секретарь. Зеленский повёл себя некрасиво и ничем ей не помог», — написал Царев в своем телеграм-канале.

В сентябре 2022 года в Варшаве Мендель, по словам Царева, поступило предложение от людей Петра Порошенко** — написать книгу-разоблачение про Зеленского с хорошим гонораром.

«Учитывая, что Зеленский ей в свое время не помог, она согласилась. В процессе сумму обещали удвоить при условии активного промоушена. Этот промоушен мы сейчас и видим — интервью Карлсону», — отметил бывший украинский политик.

Могут ли вслед за Ермаком предъявить обвинения Зеленскому

По мнению популярного украинского издания «Страна.ua», арест Ермака – символический шаг для украинской политической системы, который лишь усиливает все предыдущие сигналы о наступлении очень тяжелых времен для президента.

«Начиная с подозрения Миндичу и заканчивая подозрением самому Ермаку по делу коттеджного городка “Династия”, фигурантом которого, теоретически, может стать и Зеленский, если подтвердится информация, что там строился дом и для него», — полагают журналисты.

В целом, как отметила «Страна.ua», происходящее порождает в украинских политических кругах ощущение начала глобальных перемен во власти.

*решением Минюста внесен в реестр иноагентов

**решением Росфинмониторинга внесен в перечень террористов и экстремистов