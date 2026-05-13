В Подольске завершился чемпионат округа по волейболу

Финальные игры чемпионата округа по волейболу прошли 11 мая в универсальном спортивном центре «Юность» в Подольске. В юбилейный для федерации сезон за медали боролись более 30 команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сезон стал особенным: федерация волейбола Подольска отметила 10-летие. В турнире участвовали более 30 мужских и женских команд. В финальный день состоялись шесть матчей — встречи за третье место и финалы в Высшей лиге среди женщин, а также в Первой и Высшей лигах среди мужчин.

В решающих играх выступили около 90 спортсменов из Подольска и соседних муниципалитетов. Возраст участников варьировался от 14 до почти 60 лет, что подтвердило высокий интерес к волейболу в округе. Для зрителей организовали прямую трансляцию матчей. Среди почетных гостей были чемпион мира Валентин Кротков и связующая Мила Оликова.

В мужской Высшей лиге победил ВК «Легион», второе место заняла команда «Пахра-Истина», третье — «Водоканал». В Первой лиге среди мужчин золото завоевал СК «Подолье», серебро — ВК «Силик», бронзу — ВК «Юность». В женской Высшей лиге первое место занял ВК «Академия ПФВ», второе — «Водоканал», третье — «Весна».

К юбилею федерации организаторы вручили 10 специальных наград. ВК «Академия ПФВ» признан самым титулованным мужским клубом, «Водоканал» — самым титулованным женским клубом. Лучшим тренером десятилетия стал Сергей Владимирович Топтунов, лучшим судьей — Александр Власов. Звания волейболиста и волейболистки 10-летия получили Роман Савичев и Юлия Парфенова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.