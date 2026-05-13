Студенты Подольска прошли игру на развитие мягких навыков

Специалисты молодежного центра «Территория будущего» организовали для студентов психологическую игру «Похищение картины». Каждый участник получил карточку с именем, возрастом, профессией и секретным статусом. По условиям задания нужно было полностью перевоплотиться в своего персонажа и выстроить линию поведения в соответствии с ролью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.