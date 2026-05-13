Замначальника тульской колонии отметил назначение и пьяный влетел в столб

В Тульской области замначальника исправительной колонии отметил свое повышение крайне необычным способом. Только получив должность, он сел за руль пьяным и устроил серьезное ДТП, после чего его уволили задним числом, сообщает «Поток» .

Предварительно известно, что 8 мая около 22:00 на Октябрьской улице мужчина на своем Ford промчался под 80 км/ч в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался во встречную машину, после чего снес столб. Лихач попытался скрыться с места аварии. По предварительным данным, в салоне с ним находилась не жена, а любовница.

Руководство колонии отреагировало быстро — виновника уволили задним числом. Однако после ДТП всплыли и другие тревожные подробности о работе мужчины.

Оказалось, на него давно поступали жалобы. Сотрудники и, возможно, заключенные сообщали о присвоении продуктов и вещей осужденных, побоях, беспределе в колонии и систематическом пьянстве на дежурствах. Теперь все эти обстоятельства предстоит проверить правоохранителям.

