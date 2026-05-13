15-летний школьник из Заволжья выиграл конкурс «Наука. Территория героев»

Пятнадцатилетний Евгений Богдашов из Заволжья стал победителем конкурса «Наука. Территория героев» и первым участником межрегионального маршрута «Научный экспресс», сообщает pravda-nn.ru .

Маршрут стартовал 12 мая в Нижнем Новгороде и объединил Нижегородскую, Новосибирскую области и Республику Башкортостан. Десятидневная программа проходит впервые.

Евгений учится в школе № 19 Заволжья. Он в четвертый раз участвовал в конкурсе и третий год подряд вышел в финал. За три месяца школьник прошел викторины, творческие испытания и полуфинальный эксперимент, еженедельно отвечал на междисциплинарные вопросы и занимался популяризацией науки.

Первой точкой стал мастер-класс в стоматологическом симуляционном центре Приволжского исследовательского медицинского университета. Школьник попробовал препарировать и пломбировать зуб на учебном симуляторе.

«Впечатления потрясающие. Я ощутил себя в роли стоматолога, это невероятно. Свою жизнь я хочу связать с ядерной физикой, интересуюсь этим с детства. Но и медицина меня увлекает, современные технологии дают невероятный простор для развития в этом направлении», — поделился школьник.

Мама участника Светлана рассказала, что интерес к науке появился еще в детстве.

«В 10 лет мы подарили ему набор „Юный химик“, он сам проводил первые опыты и понял, что химия — это не скучные формулы, а яркие химические реакции. Как пробудить у ребенка интерес к науке? Помогать, поддерживать, любить», — рассказала она.

В 2025 году Евгений стал финалистом конкурса «Ледокол знаний 2025», двукратным победителем «Большой перемены» и призером других всероссийских проектов. Маршрут проходит в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

