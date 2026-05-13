Россиян предупредили о трех типах увольнений в 2026 году

Анализируя тренды на рынке труда в 2026 году с психологической точки зрения, можно выделить три типа увольнений — компании массово переходят из режима роста в режим финансовой и психологической осторожности, сообщил РИАМО психолог Родион Чепалов.

Сейчас нужно говорить не столько о «панической волне увольнений», сколько о переходе многих компаний из режима роста в режим психологической и финансовой осторожности. Это похоже на смену управленческого настроения: раньше людей нанимали «на вырост», теперь чаще спрашивают, какую конкретную ценность сотрудник дает прямо сейчас, заявил эксперт.

«С психологической точки зрения можно выделить несколько типов сокращений. Первый — „сокращение запаса“, когда убирают должности, созданные под будущие проекты. Например, маркетологов, аналитиков, проектных менеджеров, которых нанимали под развитие. Второй тип — „сокращение рутины“, когда автоматизация заменяет часть функций в бухгалтерии, логистике, HR, клиентской поддержке. Третий — „сокращение дорогих ошибок“, когда компания оставляет меньше людей, но с более высокой квалификацией», — отметил Чепалов.

По его словам, больше всего риски могут проявляться в офисных функциях, где результат плохо привязан к выручке: административный персонал, часть HR, PR, middle-management, поддержка проектов. В IT под ударом могут быть не ключевые разработчики, а слабые команды, тестировщики без автоматизации, junior-специалисты без прикладного опыта. В ритейле и общепите — управленческие прослойки и точки с низкой маржинальностью.

Психологические последствия для людей будут серьезными: рост тревожности, беспомощность и осторожность, страх менять работу, снижение доверия к работодателю. Сотрудники начинают работать не творчески, а оборонительно: меньше инициативы, больше попыток «не высовываться», подчеркнул эксперт.

По его мнению, тенденция к точечным и «тихим» сокращениям продолжится. Будут чаще не массовые драматические увольнения, а заморозка найма, непродление договоров, объединение ролей и давление на эффективность.

«Главный совет сотрудникам — не ждать тревожных новостей, а уже сейчас оценить свою заменяемость: что я делаю такого, что нельзя быстро передать алгоритму, подрядчику или менее дорогому специалисту», — рекомендует психолог.

