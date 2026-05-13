Госдума приняла закон об использовании ВС РФ для защиты граждан за рубежом

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволяет президенту привлекать армию к защите российских граждан, арестованных или преследуемых по решениям иностранных судов. Изменения внесены в законы «О гражданстве РФ» и «Об обороне», сообщается на сайте Госдумы.

Раньше защита россиян за границей ограничивалась дипломатическими и правовыми методами. Теперь у президента появляется новый инструмент.

По решению главы государства Вооруженные силы РФ могут:

выполнять задачи по защите российских граждан, арестованных или удерживаемых за рубежом;

защищать тех, кого преследуют по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых Россия не участвует.

Кроме того, все органы государственной власти в пределах своих полномочий обязаны принимать необходимые меры для защиты таких граждан.

«Западное „правосудие“ превратилось в репрессивную машину по расправе над несогласными с навязываемыми еврочиновниками решениями. В этих условиях важно сделать все, чтобы наши граждане за рубежом были защищены», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На практике это означает, что закон дает правовое основание для силовой защиты россиян за границей в случаях, когда международные суды или иностранные государства выносят решения против них. Конкретные формы такой защиты законом не детализируются — они будут определяться президентом в каждом отдельном случае.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.