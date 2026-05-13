«Свободу Палестине!»: на «Евровидении» зацензурили зрителей при выступлении Израиля

Организаторы Международного конкурса песни «Евровидение-2026» зацензурили выкрики болельщиков во время выступления артиста из Израиля. Люди кричали «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине», сообщает Mash .

При этом организаторы европейского вокального конкурса ранее утверждали, что юбилейное 70-е шоу станет площадкой «свободы, равенства и братства».

Во время прямой трансляции было слышно, как один из зрителей выкрикивает слоган в поддержку Палестины. Однако официальный YouTube-канал конкурса опубликовал видео, на котором слышен лишь интершум.

В своем заявлении организаторы отметили, что провокационные выкрики были слышно, так как «компания ORF ведет прямую трансляцию с использованием чистого аудио с микрофонов, установленных в зрительном зале, звук с которых слышно как до, так и во время каждого выступления».

Сотрудники службы безопасности оперативно вычислили «нарушителей» и выгнали из зала «за нарушение общественного порядка».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.