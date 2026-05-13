Назвала шизофреничкой: бьюти-мастер из Тюмени избила клиентку и сожгла ей волосы

Мастер в салоне оставила синяки на теле и сожгла волосы клиентки в Тюмени

В Тюмени разгорелся скандал вокруг бьюти-студии. Дочь пострадавшей клиентки рассказала, что ее мать пришла в салон всего лишь подкрасить корни, а в итоге получила травмы и испорченные волосы, пишет Ural Mash .

По словам девушки, во время процедуры у женщины начали лезть волосы от любого касания. Мастер успокоила клиентку, заявив, что так и должно быть. Когда посетительница попросила воды, стилист закричала и запретила вставать. Женщина отказалась платить, и тогда мастер схватила ее за руки, пригрозила полицией и назвала шизофреничкой.

В отзывах на салон другие девушки описывают похожие истории. По их словам, мастер является владелицей студии, а облысение после ее процедур — обычное дело. Клиентки жалуются на агрессию, синяки и испорченные волосы.

Сама стилист назвала все обвинения лживыми. Она утверждает, что та женщина вела себя неадекватно, и намерена доказывать свою правоту в суде.

