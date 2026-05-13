«Видно, что семья любящая»: у россиянки забрали дочь из-за мстительной соседки

13-летнюю девочку из Челябинской области забрали из семьи и отвезли в приют из-за соседки, которая оболгала мать ребенка перед полицией. При этом родители ребенка не были лишены родительских прав, а экспертиза не выявила отклонений в их психике. На эту ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Соседка долгое время конфликтовала с матерью девочки, считая ее виновницей протечек в квартире. Однажды из-за этого она даже напала на женщину с кулаками, за что попала под следствие. Получив наказание, соседка решила отомстить «обидчице».

Однажды она вызвала полицию, заявив, что мама девочки якобы не исполняет родительские обязанности. Правоохранители прибыли на место, вышибли дверь в квартире, не предъявив никаких документов, а затем вызвали скорую психиатрическую помощь, которая якобы требовалась маме, а дочку отправили в приют. Девочка живет там уже пять месяцев.

Мама и отчим пытаются оспорить законность действий сотрудников полиции и опеки в суде. Они пытаются вернуть ребенка домой. С этой целью мать даже прошла психиатрическую экспертизу, которая не выявила отклонений. Но опека требует, чтобы процедура была проведена повторно.

Мизулина отметила, что «трудно представить, что испытывает ребенок, вырванный из родительского гнезда». По ее словам, семья девочки выглядит «нормальной и любящей». Глава Лиги безопасного интернета направила обращение в Генпрокуратуру, СК и к губернатору Челябинской области с просьбой разобраться в ситуации.

