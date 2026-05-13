Жительница Сочи притворилась парнем, чтобы найти любовь в мужском чате

Жительница Сочи притворилась парнем, чтобы проникнуть в чат мужчин с именем Кирилл и найти там свою любовь, сообщает Kub Mash .

Женщине всегда нравилось имя Кирилл. Она хотела, чтобы так звали ее мужа и сына. В поисках любви жительница Сочи даже вступила в чат, где всех участников зовут одинаково — Кирилл.

Всего в нем состоит около 2500 человек. Но Кириллы прознали, что к ним вступила дама, и заблокировали ее. Однако сочинка не сдалась — она вернулась в беседу, притворившись парнем по имени Кирилл, а уж потом объяснила всем, что провернула такую схему ради поиска любви.

Один из участников чата проникся к девушке симпатией. Он даже купил билет из Екатеринбурга в Сочи, но проспал рейс. Тезки помогли ему и купили новый билет. На месте еще несколько участников чата устроили паре ужин в ресторане, где шеф-поваром был… Кирилл.

В ходе свидания жительница Сочи поняла, что этого достаточно. Любви с парнем у них не вышло, но зато теперь у нее останутся приятные воспоминания о Кириллах на всю жизнь.

