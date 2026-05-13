Госдума упростила оформление пьяных водителей

Госдума приняла закон, который сокращает количество документов при проверке водителей на алкогольное опьянение, сообщает Life.ru .

Депутаты одобрили поправки во втором и третьем чтениях. Теперь при выявлении признаков опьянения сотрудникам полиции не потребуется оформлять до пяти отдельных процессуальных документов, как это происходит сейчас.

В действующем порядке составляются протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, направление на медосвидетельствование, а также протоколы о правонарушении и задержании автомобиля.

Новый закон разрешает в ряде случаев объединять документы. Отметку об отстранении можно будет вносить прямо в акт освидетельствования или другие материалы. Аналогичный порядок вводится для фиксации задержания транспортного средства.

Авторы инициативы рассчитывают, что изменения сократят бюрократическую нагрузку. По оценке депутатов, это позволит экономить около 33,6 тысячи рабочих часов в год и снизить расходы на печать бланков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.